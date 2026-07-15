La presidenta de la República, Keiko Fujimori, aseguró que su gestión tendrá como ejes la reconciliación nacional y el fortalecimiento de las instituciones del Estado. Así lo señaló luego de recibir las credenciales que la acreditan oficialmente como jefa de Estado para el periodo 2026-2031, durante una ceremonia organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el Gran Teatro Nacional, ubicado en el distrito de San Borja.

En su discurso, Fujimori afirmó que asume la Presidencia con “humildad” y plenamente consciente de la responsabilidad que implica conducir el Perú durante los próximos cinco años.

“Hoy finalmente ha terminado el proceso de elecciones generales. Comienza una nueva etapa, un nuevo rumbo marcado por el progreso, la paz, el reencuentro de los peruanos y la recuperación de la confianza en nuestras instituciones”, indicó.

La mandataria afirmó que los integrantes de su gabinete serán elegidos por su experiencia y capacidad técnica, y no por su militancia política.

“Nuestro gobierno estará integrado por mujeres y hombres de reconocida capacidad técnica, experiencia y vocación de servicio, sin importar su militancia partidaria”, sostuvo.

Además, anunció que cada ministerio trabajará con metas específicas y medibles, de modo que la ciudadanía pueda supervisar y evaluar periódicamente el desempeño de su gestión.

“Cada ministerio tendrá objetivos concretos. Cada autoridad conocerá las metas que debe alcanzar. Cada ciudadano podrá evaluar nuestros avances porque gobernar significa rendir cuentas. Los recursos públicos pertenecen a todos los peruanos”, enfatizó.

“Merecemos tener la certeza que el gobierno está en acción, que tiene decisión, coraje y voluntad política para poner orden. Y eso lo lograremos con la alianza clave entre el gobierno y el pueblo”, agregó.

En otro momento, Fujimori dirigió un mensaje a los ciudadanos que no apoyaron su candidatura e indicó que su gobierno tendrá como objetivo representar a todos los peruanos, más allá de las diferencias surgidas durante el proceso electoral.

“Quiero hablar especialmente a quienes no votaron por mí. Les prometo que pondremos el Estado al servicio de la población para terminar con esa desigualdad y enfrentamiento que nos está ahogando como sociedad. Gobernaremos para todos”, manifestó.

Asimismo, señaló que la reconciliación nacional no significa dejar de lado las diferencias políticas existentes, sino encontrar puntos de acuerdo y promover consensos en torno a los intereses del país.

“Pensar distinto no nos hace enemigos. La reconciliación significa aprender a construir sobre aquello que nos une”, expresó.

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Keiko Fujimori, presidenta electa: Instauraremos una nueva forma de gestionar el Estado, cada ministerio tendrá objetivos concretos, cada autoridad conocerá las metas que debe alcanzar



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