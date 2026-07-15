El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregó este miércoles 15 de julio las credenciales presidenciales a Keiko Fujimori, quien asumirá la Presidencia de la República para el periodo 2026-2031. La ceremonia se llevó a cabo en el Gran Teatro Nacional, en San Borja.

Durante el acto protocolar, también fueron acreditados con sus credenciales Luis Galarreta y Miguel Torres, quienes asumirán los cargos de primer y segundo vicepresidente de la República, respectivamente, como integrantes de la fórmula presidencial ganadora de las Elecciones Generales 2026.

Durante su discurso, Fujimori Higuchi hizo un balance del camino que la condujo a la Presidencia y aseguró que el proceso estuvo marcado por numerosos desafíos.

“Ha estado lleno de desafíos, de obstáculos, de momentos de incertidumbre, de decisiones difíciles, pero nunca perdí la convicción de que la democracia siempre merece ser defendida y que el Perú siempre vale la pena todo esfuerzo”, sostuvo.

En ese sentido, agradeció a los integrantes de Fuerza Popular y a los líderes de diversas organizaciones políticas que respaldaron su candidatura.

“Quiero expresar también mi sincero reconocimiento a los miembros de mi partido, a los líderes de distintas fuerzas políticas que más allá de nuestras diferencias comprendieron la trascendencia del momento que vivía el país y se unieron en defensa de la democracia”, agregó.

Además, Fujimori afirmó que su gestión buscará recuperar la confianza en las instituciones y promover una verdadera inclusión de los sectores históricamente postergados y olvidados.

“Comienza una nueva etapa, un nuevo rumbo, un rumbo que debe estar marcado por el progreso, por la paz, por el reencuentro de los peruanos, por la recuperación de la confianza en nuestras instituciones y hacia el hacia la verdadera inclusión de los peruanos históricamente postergados y permanentemente olvidados”, agregó.

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Keiko Fujimori tras recibir credenciales como presidenta electa: Comienza una nueva etapa, un nuevo rumbo, que debe estar marcado por el progreso, por la paz, por el reencuentro de peruanos



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