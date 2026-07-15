Ethel Pozo estuvo el último martes en el programa de Magaly Medina y conversaron sobre varios temas, como su polémica salida de ‘América Hoy’, su amistad con Christian Domínguez y las disputas que ha tenido la ‘Urraca’ con su madre Gisela Valcárcel.

Ahora, Janet Barboza decidió abrir la caja de preguntas de su cuenta de Instagram y un usuario le preguntó si había visto la entrevista de su excompañera y la periodista.

Tras ello, la ‘Rulitos’ decidió publicar un chat donde se visualiza que Ethel Pozo se habría referido a Magaly Medina, Rodrigo González ‘Peluchín’ y Kurt Villavicencio como el “ club de la gente de la entraña ”.

Debajo de la imagen, la ahora conductora de ‘América Hoy’, escribió: “ No vi, no veo ese programa hace muchísimos años, pero, obviamente leo las noticias y links que me han enviado anoche ”, respondió a la consulta de uno de sus seguidores.

(Captura: @janetbarbozaa)

Magaly Medina le recordó a Ethel Pozo que avaló comentarios de Janet Barboza y ella afirmó: “Se molesta horrible”

Durante la esperada entrevista de Magaly Medina a Ethel Pozo, la ‘Urraca’ le recordó que en su momento respaldó los comentarios de Janet Barboza, a quien cuestionó por haberse excedido en algunas opiniones. Ante ello, la hija de Gisela Valcárcel recordó un episodio en el que la ‘Rulitos’ “se molestó horrible”.

Medina inició la entrevista recordando el calificativo de ‘mosca muerta’ que en su momento utilizó contra Pozo, al considerar que permitía que Barboza expresara sus opiniones sin cuestionamientos. “Tú estabas ahí sonriendo, de alguna forma avalando sus comentarios con tu presencia”, le reprochó la ‘Urraca’.

Al respecto, Ethel Pozo explicó que, siguiendo un consejo de Brunella Horna, decidió mostrar en pantalla una imagen de unidad entre las conductoras, por lo que optaba por no contradecir a Janet Barboza durante el programa.

La hija de Gisela Valcárcel recordó un episodio en el que Janet Barboza evidenció su molestia durante la etapa en la que ambas compartían espacio televisivo.

“Un día Janet me pregunta al aire por un juicio que ella tenía con dos vedettes y yo le digo: ‘No’ y se molesta horrible y me dice al aire: ‘Ah, tú solo te acuerdas solo cuando quieres’”, recordó Ethel.