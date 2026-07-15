Ethel Pozo protagonizó uno de los momentos más comentados durante su participación en el programa de Magaly Medina. En medio de la entrevista, la conductora rememoró el sonado ‘ampay’ de Christian Domínguez.

Además de referirse a la amistad que mantiene con el cantante, la exconductora de ‘América Hoy’ contó cómo afrontó el escándalo que alteró por completo la dinámica del programa matutino y que finalmente derivó en la salida del artista del espacio televisivo.

En la entrevista, Ethel que conserva una buena amistad con Christian. Incluso, reveló que el cantante la acompañó en algunos de los momentos más difíciles de su vida y siempre le mostró su apoyo.

“ Sí nos hicimos amigos, Brunella Horna y Christian Domínguez de ‘América Hoy’ ”, sostuvo.

“ Yo he conocido a Christian como amigo y es un excelente amigo, siempre cuando las papas queman o algo pasa o me funan siempre aparece Christian… nadie es perfecto. Como pareja no lo escogería, pero como amigo ”, agregó.

En ese sentido, la hija de Gisela Valcárcel conversó con Domínguez sobre el conflicto que mantiene con Edson Dávila. Según relató, el líder de La Gran Orquesta Internacional recibió fotos y audios para explicarle su versión de los hechos.

“ Christian va y dice: ‘No conozco las dos partes, le he mandado varios audios y fotos para que sepa la verdad y ya lo sabe ’”, indicó.

En otro momento de la entrevista, Magaly Medina consultó a Ethel Pozo por qué Melissa Paredes no volvió a ‘América Hoy’ tras su escándalo, mientras que Christian Domínguez sí tuvo una nueva oportunidad de regresar al programa.

“ No, a Christian lo sacaron el mismo día que tú presentas el ‘ampay’, que además nos fregaste la temporada, nos fregaste la temporada de ‘América Hoy’ ”, dijo entre risas.

La expresentadora de ‘La Granja VIP’ recordó que el equipo ya había realizado la sesión fotográfica promocional para la nueva temporada de ‘América Hoy’, pero los planes cambiaron luego de que Magaly Medina anunciara el adelanto del reportaje.

“ Ya habíamos grabado bien lindo nuestra foto, que nunca salió. Cuando tú lanzas la promo que iba a salir el ‘ampay’, Christian nos juraba que no era él: ‘Mamita, no soy yo’, nos decía a Brunella y a mí. Luego salió y nos fregaste, pues. Nos quedamos sin compañero ”, manifestó.