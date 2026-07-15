Durante un emotivo encuentro televisivo, Ethel Pozo no pudo contener las lágrimas al recordar la decisión de Magaly Medina de no darle espacio a Jorge Pozo, su padre biológico. La conductora de Magaly TV, la firme, había rechazado la propuesta del hombre y lo calificó de “vil chantaje” e “irresponsable”.

Pozo habría buscado a la producción del programa para ofrecer declaraciones con las que pretendía generar un escándalo relacionado con Gisela Valcárcel y Ethel. Sin embargo, Magaly Medina decidió no darle pantalla y cuestionó que alguien ausente durante gran parte de la vida de la conductora apareciera años después buscando protagonismo y dinero.

Al recordar esta decisión, Ethel Pozo le agradeció entre lágrimas a Magaly y destacó que el tema la involucraba directamente a ella y a sus hijas.

“Te agradezco porque es el único tema que me emociona y porque me demostró que tenías límites”, expresó visiblemente conmovida.

Ethel también recordó conversaciones con sus excompañeros de América Hoy, quienes reconocían que Magaly Medina podía ser muy dura con sus críticas hacia ellos, pero que tenía límites morales.

“Efectivamente, nos dan con palo, pero creo que Magaly tiene límites morales”, afirmó. La periodista, por su parte, respondió: “Para algunos no los tengo, pero sí los tengo”.