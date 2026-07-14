Jorge Nieto reveló que en la reunión sostenida con Keiko Fujimori este martes, abordaron diversos temas relacionados para combatir contra la inseguridad ciudadana.

“El tema de la necesidad de que haya dentro de la Policía un esfuerzo de inspectoría y de contrainteligencia para que saneemos una institución que está muy muy horadada por la corrupción y por la delincuencia. Hay que decirlo y hay que reconocerlo. Y hemos planteado nuestros puntos de vista sobre el tema, que son los que hemos venido diciendo a lo largo de toda la campaña y antes en nuestras exposiciones frente al país”, manifestó.

El excandidato presidencial señaló que propuso fortalecer las unidades de inteligencia, contrainteligencia e Inspectoría de la Policía Nacional para hacer frente a los casos de corrupción y frenar la infiltración de organizaciones criminales dentro de la institución.

“Tenemos una línea muy difuminada entre la delincuencia organizada y algunos sectores de la Policía. Si no resolvemos ese problema, no vamos a resolver la crisis de inseguridad ciudadana”, aseguró.

Además, Nieto indicó que expuso a Fujimori algunas lecciones derivadas de las políticas de seguridad aplicadas en México, al sostener que la confrontación directa contra las organizaciones criminales no ha obtenido los resultados esperados.

“Yo le he contado un poco mi experiencia mexicana, en donde después de casi 20 años de guerra contra los carteles de narcotráfico, lo que tienen son 500,000 mexicanos muertos, 120,000 desaparecidos y el poder de los carteles más o menos intacto. Esa no es la ruta. Necesitamos poner el acento en inteligencia, en tecnología y en la necesidad de reorganizar nuestra Policía Nacional del Perú”, sostuvo.

Nieto informó, además, que otro de los principales temas abordados durante la reunión fue la preparación del país ante un eventual fenómeno de El Niño Costero.

Asimismo, comentó que advirtió a la presidenta electa sobre el estado de algunas obras de prevención y señaló que recibió reportes acerca de la presunta desactivación de mallas dinámicas en quebradas de Chaclacayo, Chosica y Santa Eulalia. “Si eso es así, sería un gravísimo error”, afirmó.

El excandidato destacó que las mallas dinámicas ayudaron a reducir de manera considerable los daños ocasionados por los huaicos durante el fenómeno de El Niño de 2017, al retener rocas, troncos y otros materiales de gran tamaño antes de que alcanzaran áreas pobladas. Asimismo, planteó fortalecer el despliegue preventivo de maquinaria pesada en las zonas más vulnerables.

Respecto a un posible pedido de facultades legislativas que impulsaría el próximo Gobierno, Nieto indicó que los congresistas de Buen Gobierno analizarán cada iniciativa de manera individual antes de fijar una posición.

“Todo aquello que sea necesario para enfrentar los problemas del país lo apoyaremos sin reservas. Lo que consideremos inconveniente, lo rechazaremos”, sostuvo.

Finalmente, Jorge Nieto reiteró que Buen Gobierno no formará parte del próximo gabinete ministerial. No obstante, aseguró que su agrupación está dispuesta a brindar asesoría al Gobierno cuando lo considere necesario. “El Perú está por delante de todo”, finalizó.

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Jorge Nieto tras reunión con Keiko Fujimori: No es lo mismo enfrentar al terror como lo hizo su padre, donde había una línea divisoria muy clara entre los terroristas y las fuerzas del orden. Hoy tenemos esa línea bastante difuminada porque las organizaciones criminales… pic.twitter.com/tuhzDXr6jJ — Canal N (@canalN_) July 14, 2026