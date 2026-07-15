Vicky Torero reveló que la relación con Kike Suero atraviesa un momento complicado y aseguró que, durante el tiempo que permanecen distanciados, el comediante mantiene conversaciones y organiza paseos con su expareja, Geraldine Quezada.

La también empresaria cuestionó la actitud de Suero y afirmó que él no estaría afectado por la crisis sentimental que atraviesan.

“Se hace la víctima y que sufre emocionalmente por la crisis que tenemos, pero me hace la ‘ley del hielo’ y aprovecha en chatear con otras personas”, manifestó para Trome.

Torero agregó que el humorista no solo planifica actividades con sus hijas, sino también con sus exparejas, por lo que considera que la relación ya no tiene futuro.

“Planifica paseos no solo con sus hijas, también con sus exparejas, así que mal emocionalmente no está, planea paseos en familia. Creo que esto ya no da para más”, expresó.