El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, señaló que la entrega de credenciales a la plancha presidencial electa representa un acto de solemnidad e institucionalidad, que queda como parte de la historia democrática del Perú.

Durante una conferencia de prensa, Burneo destacó como un acontecimiento histórico que el país cuente por primera vez con una presidenta elegida a través del voto popular. “Es un hecho histórico para el país, más que para el Jurado Nacional de Elecciones”, manifestó.

En ese sentido, señaló que este acontecimiento refleja un largo proceso de evolución en la participación política de las mujeres, marcado por hitos como el acceso de las primeras ciudadanas a cargos de representación y la ampliación del derecho al voto femenino. “Marca también una madurez histórica y democrática del país”, expresó.

Burneo recordó que la entrega de credenciales es una tradición que se mantiene desde la creación del Jurado Nacional de Elecciones y precisó que las primeras fueron otorgadas en 1931 al entonces presidente Luis Miguel Sánchez Cerro.

“Este no es un acto simplemente protocolar, es un acto de solemnidad, es un acto que marca institucionalidad”, indicó.

El titular del JNE destacó que el proceso electoral se desarrolló en medio de diversos desafíos institucionales y aseguró que el organismo cumplió con su labor de garantizar la transparencia, la legalidad y la legitimidad de los resultados.

“Han sido procesos con muchos retos, difíciles desde el punto de vista institucional, pero finalmente este es el resultado de todo ello”, sostuvo.

El presidente del JNE sostuvo que, una vez concluido el proceso electoral, corresponde a las fuerzas políticas asumir el compromiso de construir consensos, promover el diálogo y anteponer los intereses del país.

“Deseamos que se garantice la legitimidad, la estabilidad y que exista una gran responsabilidad de los políticos, porque toca el diálogo y toca la concertación”, enfatizó.

Posteriormente, Burneo afirmó que la nueva etapa política debe centrarse en impulsar la transformación del país, dejando de lado los intereses particulares y priorizando el bienestar de la ciudadanía.

Posteriormente, Burneo reafirmó el compromiso del Jurado Nacional de Elecciones de seguir actuando con independencia, objetividad e institucionalidad, velando por el respeto al derecho al voto y a la participación política de todos los ciudadanos.