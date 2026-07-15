La Junta Nacional de Justicia (JNJ) no logró designar este martes al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), luego de que el único postulante en carrera, Carlos Loyola Escajadillo, no alcanzara el respaldo exigido por ley. Al no conseguir la votación mínima requerida, el proceso de selección será declarado desierto y la entidad deberá iniciar un nuevo concurso público para cubrir el cargo.

La decisión fue adoptada durante la sesión del pleno de la JNJ, en la que se evaluó la postulación de Loyola tras la entrevista personal realizada como última etapa del proceso. Con este resultado, la ONPE continuará sin un titular designado de manera definitiva mientras se convoca una nueva selección.

#LoÚltimo JNJ informa que el único candidato para nuevo jefe de la ONPE quedó fuera de carrera al no alcanzar el número de votos requeridos para su nombramiento



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No alcanzó la votación requerida

De acuerdo con fuentes de RPP, tres de los siete magistrados que integran la Junta Nacional de Justicia votaron en contra de la designación del postulante. Los votos desfavorables correspondieron a Víctor Hugo Chanduví, Cayo César Galindo y Jaime de la Puente Parodi.

Para concretar el nombramiento, el reglamento establece que el candidato debía obtener el respaldo de, al menos, dos tercios del número legal de integrantes del pleno. En este caso, Carlos Loyola necesitaba cinco votos favorables de un total de siete magistrados, requisito que finalmente no consiguió.

Como consecuencia de este resultado, la plaza será declarada desierta. La Junta Nacional de Justicia deberá reiniciar el procedimiento desde el inicio y convocar a un nuevo concurso para elegir al próximo jefe de la ONPE.

Loyola era el único candidato en competencia

Carlos Loyola llegó a la etapa final del proceso como único aspirante habilitado para asumir la conducción del organismo electoral. Esa situación se produjo luego de que la otra finalista, Amparo Ortega Campana, presentara su renuncia irrevocable por motivos de salud.

Antes de ello, Loyola había sido reincorporado al concurso tras la decisión de la JNJ de declarar fundado un recurso de reconsideración presentado por su defensa. El postulante había sido excluido inicialmente por omitir información sobre dos procesos judiciales civiles en trámite, situación que posteriormente acreditó haber subsanado durante la etapa de tachas y descargos.

El concurso para elegir al nuevo titular de la ONPE fue convocado después de la renuncia de Piero Corvetto. Su salida se produjo tras los cuestionamientos por la demora en la distribución del material electoral durante la jornada del 12 de abril.

Desde entonces, la conducción de la institución permanece de forma interina a cargo del gerente general, Bernardo Pachas. Mientras la JNJ organiza un nuevo proceso de selección, continuará al frente de la ONPE, entidad responsable de organizar las Elecciones Regionales y Municipales de 2026.