El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregó las credenciales a Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidenta electa de la República para el periodo constitucional 2026-2031, durante una ceremonia solemne que se desarrolla en el Gran Teatro Nacional, en el distrito limeño de San Borja.

Con este acto protocolar, el máximo organismo electoral oficializa la acreditación de la fórmula presidencial ganadora de las Elecciones Generales 2026, integrada además por Luis Galarreta Velarde, primer vicepresidente electo, y Miguel Torres Morales, segundo vicepresidente electo.

Lectura de la resolución y entrega de credenciales

La ceremonia reúne a autoridades del sistema electoral y representantes de diversas instituciones del Estado, como parte de la etapa final del proceso electoral previo a la transferencia de mando prevista para el 28 de julio.

Durante la sesión solemne se da lectura a la resolución de proclamación que sustenta legalmente la acreditación de la fórmula presidencial. Posteriormente, cada uno de sus integrantes recibe la credencial correspondiente de manos del presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, quien además ofrece un discurso institucional.

Último paso antes del cambio de gobierno

La entrega de credenciales constituye uno de los últimos actos oficiales del calendario electoral antes de la ceremonia de transmisión de mando presidencial, programada para el 28 de julio, cuando Keiko Fujimori asumirá la Presidencia de la República para el periodo 2026-2031.