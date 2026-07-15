Simpatizantes de Keiko Fujimori acuden a exteriores del Gran Teatro Nacional por ceremonia de entrega de credenciales (FOTOS)
Cientos de simpatizantes de Keiko Fujimori y del partido Fuerza Popular se congregan en los exteriores del Gran Teatro Nacional debido a la ceremonia de entrega de credenciales a la presidenta electa. Portando banderas, polos y pancartas con los colores de la agrupación política, los asistentes permanecen en los alrededores del recinto a la espera de la salida de la lideresa. (Fotos: Mario Zapata N. @photo.gec)