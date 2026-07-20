La Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima) 2026 abrirá sus puertas el próximo 22 de julio con una programación que reunirá a escritores peruanos y extranjeros, presentaciones editoriales, conversatorios y actividades para toda la familia. La edición número 30 del evento se desarrollará hasta el 6 de agosto en el Centro de Exposiciones Jockey, ubicado en el distrito de Santiago de Surco.

Durante los primeros días de la feria, el público podrá participar en encuentros con reconocidos autores, homenajes a figuras de la literatura peruana y espacios dedicados a la promoción de la lectura. La agenda también incluye talleres, espectáculos infantiles y actividades con creadores de contenido especializados en libros.





Jaime Bayly y Chuy Mine entre los invitados

Uno de los eventos más esperados será la presentación de Los golpistas, la más reciente publicación de Jaime Bayly. El encuentro con el escritor y periodista se realizará el sábado 25 de julio, a las 5 de la tarde, en el Auditorio Blanca Varela, en una actividad organizada por Heraldos Negros.

Ese mismo día, a las 2 de la tarde, el creador de contenido Chuy Mine presentará Multiverso Chuy Mine. El libro está inspirado en el universo que ha desarrollado en redes sociales y se espera una amplia participación de sus seguidores.

¿Qué escritores internacionales llegarán a la feria?

La programación continuará el viernes 24 de julio con el conversatorio Las formas de no pertenecer. La actividad reunirá a las escritoras Gloria Susana Esquivel y Alejandra Costamagna para dialogar sobre distintos aspectos de la narrativa latinoamericana contemporánea.

El jueves 30 de julio será el turno de dos de los invitados internacionales más esperados de esta edición. El argentino Eduardo Sacheri conversará con la periodista Katherine Subirana sobre los desafíos de adaptar una obra literaria al cine en el encuentro ¿Qué pierde y qué gana una historia en el cine?, mientras que Agustina Bazterrica presentará su novela Diecinueve garras y un pájaro oscuro.





Homenajes y actividades especiales

La primera semana de la FIL Lima también estará marcada por reconocimientos a figuras de la literatura nacional. El domingo 26 de julio se desarrollará el VI Encuentro Internacional de Bookfluencers, un espacio que reunirá a creadores de contenido para analizar el impacto de las comunidades lectoras en el entorno digital y las nuevas formas de recomendar libros.

Ese mismo día se realizará el homenaje al poeta y narrador Oswaldo Chanove, distinguido con el Premio FIL Lima 2026. La ceremonia contará con la participación de Alonso Ruiz Rosas, Arturo Higa, Ricardo Muguerza y del propio autor.

Homenaje a Alfredo Bryce Echenique

La agenda continuará el martes 28 de julio con un reconocimiento al escritor Alfredo Bryce Echenique, organizado por la Cámara Peruana del Libro y el Grupo Editorial Peisa. En el homenaje participarán Fernando Iwasaki, Eva Valero Juan y César Ferreira, quienes abordarán el legado literario del autor peruano.

Al finalizar la jornada, el público podrá asistir a un recital de música criolla a cargo de Carlos Ardiles. Con estas actividades, la FIL Lima celebrará sus 30 años ofreciendo una programación que reunirá literatura, cultura y espacios de encuentro para lectores de todas las edades.