Una chicharronería ubicada cerca de la intersección de las avenidas Quilca y Omicrón, en la provincia constitucional del Callao, fue atacada a balazos por presuntos extorsionadores, según informó América Noticias. El atentado generó alarma entre los comerciantes de la zona, quienes manifestaron su preocupación por el incremento de este tipo de delitos.

Según información preliminar, el establecimiento afectado funciona desde el año 2012 y habría comenzado a recibir amenazas durante el último fin de semana.

Delincuentes exigirían S/ 10 mil para no atentar contra el negocio

De acuerdo con las primeras investigaciones, un grupo de delincuentes que se identificaría como “Los Mexicanos” habría intimidado a los propietarios mediante mensajes extorsivos, exigiendo el pago de un cupo de S/ 10.000 para permitir que el negocio continúe operando.

Como parte de las amenazas, los sujetos llegaron hasta el local y realizaron hasta ocho disparos contra el portón metálico de la chicharronería. Los impactos dejaron visibles perforaciones en la estructura y evidenciaron la violencia del ataque.

Propietario evalúa cerrar el establecimiento

Fuentes policiales indicaron que, debido a las constantes amenazas, el propietario estaría evaluando retirar su negocio del lugar ante el temor de nuevos atentados.

La Policía Nacional del Perú (PNP) continúa con las diligencias para identificar y capturar a los responsables del ataque, además de determinar la participación de la presunta organización criminal mencionada en las amenazas.

Comerciantes expresan preocupación por la inseguridad

Aunque el ataque no dejó personas heridas, sí generó temor entre los comerciantes del sector, quienes aseguran sentirse vulnerables frente a las bandas dedicadas a la extorsión.

Los vecinos solicitaron una mayor presencia policial y acciones que permitan garantizar la seguridad de los negocios ubicados en la zona.