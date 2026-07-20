El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó sobre las acciones preventivas que viene ejecutando ante el Fenómeno El Niño Costero, con el objetivo de reducir riesgos y evitar un corte masivo del servicio de agua durante la etapa más crítica de este evento climático.

Ante la posible afectación por el Fenómeno El Niño Costero, Sedapal puso en marcha tres acciones de emergencia orientadas a proteger el sistema de abastecimiento y garantizar el servicio de agua potable en Lima y Callao.

La primera medida consiste en la limpieza profunda del río Rímac, donde Sedapal realiza trabajos de descolmatación intensiva, que incluyen la extracción de sólidos acumulados en el fondo del cauce mediante maquinaria pesada. Estas labores se desarrollan en el tramo comprendido entre las bocatomas de Huachipa y la planta de tratamiento de La Atarjea, considerada una zona estratégica para el abastecimiento de agua.

Asimismo, Sedapal busca optimizar el cauce del río Rímac mediante trabajos estratégicos de reordenamiento, con el objetivo de reducir la fuerza del agua y disminuir el impacto del arrastre de sedimentos pesados, los cuales pueden obstruir los filtros de captación.

De igual manera, Sedapal trabaja en el blindaje del sistema de abastecimiento mediante la implementación de medidas de contingencia destinadas a garantizar la continuidad del servicio de agua potable en Lima y la Provincia Constitucional del Callao durante los meses de mayor riesgo.

Al respecto, el gerente general de Sedapal, Carlos Montoya Rivas, señaló durante una inspección técnica en los puntos más críticos del río Rímac que la empresa viene priorizando las labores de prevención para reducir posibles impactos ante el Fenómeno El Niño Costero.

Precisamente en esta zona del río Rímac, Sedapal despliega maquinaria pesada con el objetivo de evitar que el arrastre de lodo, piedras y sedimentos afecte los sistemas de captación durante el periodo de lluvias intensas.

A través de estas obras, Sedapal busca brindar confianza a la población y demostrar que viene ejecutando medidas preventivas frente a los riesgos climáticos. La entidad señaló que las plantas de tratamiento de Huachipa y La Atarjea se mantienen bajo vigilancia permanente para afrontar posibles impactos de la naturaleza.