Una niña permanece internada en estado grave luego de sufrir un accidente en un juego inflable instalado en el Circuito Mágico del Agua, en el Cercado de Lima. Según el reporte de América Noticias, la menor salió despedida de la atracción y el fuerte impacto contra el pavimento le provocó una fractura de cráneo y un coágulo cerebral.

El hecho ocurrió la noche del viernes, cuando la pequeña acudió al recinto junto a familiares y amigos. Sus padres cuestionaron las medidas de seguridad del parque y solicitaron que se investiguen las responsabilidades del caso.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Según relató la madre, la niña ya había terminado de jugar y permanecía sentada sobre una bolsa de aire cuando otro menor descendió por un resbaladero. El rebote la lanzó entre tres y cuatro metros fuera de la estructura, provocando que cayera de cabeza sobre el pavimento.

La menor fue trasladada al Hospital del Niño, donde los médicos detectaron una fractura de cráneo y un coágulo cerebral. Además, fue sometida a dos cirugías de aproximadamente seis horas para retirar el hematoma y reconstruir parte del cráneo con mallas.

“Cuando llego dentro de la ambulancia, la paramédica decide que mi hija está tan grave que debe ir al Hospital del Niño. Pasó por dos cirugías de alto riesgo que duraron seis horas. Tiene un coágulo en el cerebro y su cráneo ha sido restaurado con unas mallas. El cirujano me dijo que estaba aplastado como si fuera un accidente de tránsito. Mi hija está luchando por su vida. Yo quiero, por favor, justicia”, relató visiblemente afectada la madre de la menor.

Familia denuncia falta de medidas de seguridad

Los padres sostienen que la estructura inflable era operada por una empresa concesionaria y que el sector donde ocurrió el accidente no contaba con una malla de protección. También afirmaron que la menor no estaba utilizando el juego, sino descansando sobre la bolsa de aire cuando fue expulsada.

“Mi hija solamente se sentó a descansar en esa bola mientras yo la grababa. Un niño bajó por la resbaladiza y mi hija salió expulsada. Yo vi cómo voló entre tres y cuatro metros hasta caer directamente al pavimento”, explicó.

La familia también cuestionó la respuesta brindada dentro del recinto, al señalar que la ambulancia tardó en llegar y que inicialmente les ofrecieron trasladar a la menor en una silla de ruedas hasta un tópico. Además, denunciaron presuntas irregularidades en un acta policial, ya que aseguran que la madre nunca brindó la declaración que figura en ese documento.

Los padres solicitaron que las autoridades investiguen tanto las condiciones de seguridad de la atracción como la atención brindada tras la emergencia para establecer las responsabilidades correspondientes.

Hasta el cierre de esta nota, ni la Municipalidad de Lima ni la empresa consecionaria se han pronunciado sobre el accidente, pese a que el Circuito Mágico del Agua se encuentra bajo jurisdicción de la comuna limeña. En tanto, la familia informó que las intervenciones quirúrgicas fueron exitosas y que la menor permanece bajo observación médica para evaluar su evolución.