Una intensa congestión vehicular afecta la avenida Alfonso Ugarte, con dirección al Cercado de Lima, luego de que un pesado tráiler quedara atascado en el paso a desnivel ubicado a la altura de la plaza Ramón Castilla.

El conductor del vehículo avanzó hacia el paso a desnivel; sin embargo, al notar que el tráiler no lograría pasar por la estructura, decidió detenerse e iniciar la maniobra de retroceso.

Debido a las dimensiones del tráiler, la maniobra de retroceso resulta compleja y toma varios minutos. Ante esta situación, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y restringieron el tránsito en este tramo de la avenida Alfonso Ugarte para facilitar la salida del vehículo del paso a desnivel.

El incidente ha provocado una fuerte congestión vehicular, dejando a decenas de conductores detenidos mientras esperan que se restablezca el tránsito. De acuerdo con RPP, la fila de vehículos alcanza el puente Caquetá, en el límite entre el Cercado de Lima y el distrito del Rímac.

Para evitar quedar detenidos, algunos vehículos ingresaron a la vía exclusiva del Metropolitano, mientras que otros continúan su recorrido por la parte superior de la avenida Alfonso Ugarte. Pese a ello, la circulación sigue siendo lenta por la alta congestión vehicular.

Ante esta situación, se recomienda a los conductores evitar este tramo de la avenida Alfonso Ugarte y optar por rutas alternas hasta que se restablezca el tránsito.