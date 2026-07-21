El cadáver calcinado de un hombre de aproximadamente 28 años fue localizado en un terreno baldío ubicado detrás del colegio Divina Misericordia, en la urbanización Alameda del Pinar, en el distrito de Comas.

Según los testimonios recogidos en la zona, el cuerpo habría sido abandonado alrededor de las 5:00 p.m. por sujetos desconocidos que llegaron a bordo de un automóvil. Los presuntos responsables ingresaron por la avenida San Carlos y aprovecharon la falta de alumbrado público y la escasa presencia de vigilancia para dejar el cadáver en el descampado.

De acuerdo con RPP, el hallazgo se produjo luego de que un mototaxista advirtiera una densa columna de humo y un fuerte olor que emanaban del descampado, lo que motivó a los vecinos a dar aviso inmediato a las autoridades.

El crimen generó alarma entre los vecinos de Alameda del Pinar, quienes denunciaron que la falta de iluminación y de resguardo ha convertido este sector en un punto vulnerable frente a la delincuencia organizada.

“En este pasaje de acá, en este callejón oscuro, toda la vida han encontrado muertos, una bazuca también anteriormente. No tenemos alumbrado público, como ve. No hay ni un serenazgo, nada por el estilo que nos pueda apoyar. Pedimos a la municipalidad que nos apoye y que ponga un alto a todo esto”, indicó una de las vecinas.

Al lugar acudieron efectivos de la Policía Nacional, personal de Serenazgo, peritos de Criminalística y representantes del Ministerio Público. Tras culminar las diligencias en la escena, las autoridades ordenaron el levantamiento del cadáver y su traslado a la Morgue Central de Lima para las investigaciones correspondientes.

Como parte de las investigaciones, las autoridades solicitaron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona para identificar el vehículo utilizado por los responsables durante su huida.