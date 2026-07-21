Una menor de edad permanece internada en el Hospital del Niño tras sufrir un grave accidente en un juego inflable del Circuito Mágico de las Aguas, administrado por la empresa Joy Zone. El hecho ocurrió el pasado viernes 17 de julio en el Cercado de Lima.

Según informó América Noticias, la menor se encontraba recostada sobre una especie de bolsa de aire cuando otro niño descendió por el tobogán y provocó que saliera expulsada por los aires cerca de tres metros. El accidente quedó registrado en el celular de su madre.

“Es un momento muy fuerte para nosotros como padres. El viernes fuimos al Parque de las Aguas, estuvimos caminando y encontramos un circuito de juegos inflables. Mi hija entró 20 minutos... dentro de un sector había una bolsa rebotable, donde los niños se ponen ahí y salen expulsados dentro de los juegos, pero ese juego estaba colocado en un lugar inapropiado, en una esquina, donde no había malla “, señaló la madre de familia.

“ Mi hija ni siquiera se quería subir al juego, solo se sentó a descansar en esa bola, mientras otros niños de su edad... yo la estaba grabando disfrutando del juego, me señaló... el niño baja por la resbaladiza y mi hija sale expulsada, la agarraron desprevenida. Yo vi cómo mi hija vuela por los aires, fueron unos 3 o 4 metros aproximadamente, yo recojo a mi hija, lamentablemente mi hija cae al pavimento ”, añadió entre lágrimas.

La madre de familia contó que, luego de la caída, acudió a auxiliar a su hija y la encontró inconsciente, mientras presentaba sangrado nasal.

“Nadie me socorrió, pedí una ambulancia, pero me dijeron que la lleve al tópico, me trajeron una silla de ruedas... Trajeron a la ambulancia, pero demoraron bastante”, sostuvo para dicho medio.

La mujer relató que, tras evaluar a la menor, la paramédico señaló que debía ser llevada al Hospital del Niño debido a la gravedad de sus lesiones. En el centro médico, la pequeña fue sometida a una tomografía y a dos cirugías.

“ Ahorita ha pasado por dos cirugías de alto riesgo, han sido seis horas de operación y ahorita está en la sala de trauma shock porque tiene un cuágulo en el cerebro. Su cráneo ha sido restaurado con unas mallas. Han tenido que destapar su cráneo y estaba aplastado como si fuera un accidente de tránsito... Mi hija está luchando por su vida, queremos justicia ”, expresó la mujer.

El padre de la menor denunció que, un día después del accidente, acudió nuevamente al lugar y comprobó que el juego inflable continuaba funcionando pese a no contar con una malla de protección, lo que, según señaló, ponía en riesgo a otros niños.