Los vecinos del Callao y Carabayllo deberán tomar previsiones este sábado 25 de julio, debido a los cortes programados de energía eléctrica anunciados por Pluz.

La empresa informó que la interrupción del servicio responde a trabajos de mantenimiento preventivo, cuyo objetivo es fortalecer la infraestructura eléctrica y mejorar la continuidad del suministro.

Callao: corte de luz de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

El suministro eléctrico será suspendido en los siguientes sectores:

Asociación Rinconada de Pando :

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Asentamiento Humano Lomas de Pando :

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Asociación de Vivienda San Marcos :

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Carabayllo: corte de luz de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

La interrupción del servicio afectará a:

Asociación de Vivienda San Pedro Torre Blanca :

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Asociación Biohuerto Torre Blanca Alta :

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Asociación Agropecuaria Torre Blanca Alta :

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Asociación de Propietarios Brisas de Naranjal II Etapa :

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Asociación Los Portales Pampa San Antonio Punchauca :

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¿Por qué habrá cortes de electricidad?

Pluz señaló que estas interrupciones forman parte de su programa de mantenimiento de la red eléctrica, con el propósito de mejorar la calidad del servicio y prevenir futuras incidencias.

La empresa recomienda a los usuarios desconectar equipos electrónicos sensibles y adoptar las medidas necesarias durante el tiempo que dure la suspensión del suministro.