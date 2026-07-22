Un mototaxista de 19 años fue asesinado a balazos mientras permanecía al interior de su unidad en el jirón Octavio Espinoza, frente a la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, en el sector de Santa Marina, en el Callao. La víctima fue identificada como William David Villanueva Rodríguez, quien recibió múltiples disparos durante el ataque y falleció poco después de ser trasladado a un centro de salud.

De acuerdo con la información preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP), el presunto autor del crimen viajaba como pasajero en el mototaxi. En determinado momento, sacó un arma de fuego y disparó en reiteradas ocasiones antes de escapar del lugar.





Víctima murió en el hospital

Tras el ataque, efectivos policiales auxiliaron al joven y lo trasladaron al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Sin embargo, el personal médico confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Las primeras diligencias indican que William David Villanueva Rodríguez recibió al menos ocho impactos de bala. La escena del crimen fue acordonada para permitir el trabajo de los peritos.

El caso quedó a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Callao. Los agentes realizan las investigaciones para establecer el móvil del homicidio e identificar al responsable.

Durante la inspección en la zona, peritos de Criminalística hallaron al menos 11 casquillos de bala. Ese material será incorporado a las diligencias que desarrolla la Policía para esclarecer el crimen.