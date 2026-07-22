Un nuevo hecho de violencia sacudió Lima. Un ciudadano extranjero fue asesinado de varios disparos en plena vía pública, en el cruce de los jirones Macará y Zapotillo, en San Martín de Porres.

Según información de RPP, el ciudadano extranjero acababa de cenar y se encontraba asegurando su motocicleta cuando fue sorprendido por dos sujetos armados. Sin mediar palabra, los atacantes abrieron fuego contra él. La víctima intentó escapar corriendo, pero fue alcanzada por múltiples disparos y terminó desplomándose sobre el pavimento.

Luego de cometer el asesinato, los atacantes huyeron del lugar en una motocicleta.

El fallecido fue identificado como Miguel Enrique Villamizar Montilla (33). De acuerdo con el testimonio de su actual pareja a dicho medio, deja en la orfandad a tres menores de edad.

“Él había llegado de comer y que estaba asegurando su moto y le comenzaron a balear. Él se corrió, llegó a la esquina y cayó. Me comentaron que le metieron como 18 o 20 balazos. Tiene un hijito y dos hijas en Venezuela”, manifestó.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del ataque y cercaron la escena del crimen para iniciar las diligencias e investigaciones correspondientes.

Durante las diligencias, los peritos encontraron más de 15 casquillos de bala en los alrededores. Por la cantidad de proyectiles disparados, los investigadores sospechan que los atacantes emplearon una mini Uzi.

Como principal hipótesis, los investigadores manejan un presunto ajuste de cuentas. No obstante, el móvil del crimen aún es materia de investigación. En declaraciones, la pareja del ciudadano venezolano indicó que este se desempeñaba como repartidor y tenía deudas, aunque afirmó no saber si había sido víctima de amenazas previas.