Efectivos de la Brigada contra el Crimen Organizado de Lima Norte de la Policía Nacional capturaron a tres hombres tras una persecución que culminó en la intersección de las avenidas Universitaria y 22 de Agosto, en el distrito de Comas.

De acuerdo con la información oficial, la intervención comenzó luego de que los agentes advirtieran una conducta sospechosa en estas personas y recibieran una alerta sobre un vehículo negro cuyos ocupantes portarían armas de fuego.

Luego de la persecución, los agentes lograron detener el vehículo y, al realizar la inspección correspondiente, hallaron una pistola escondida debajo del asiento del conductor.

Los intervenidos fueron identificados como Richard Sinchi Rodríguez (38), Cristian Díaz Guillén (22) y Walter Avilés Navarro (38). Los tres permanecen detenidos mientras continúan las diligencias de ley para determinar su presunta participación en actos ilícitos registrados en Lima Norte.

En medio del operativo, un motociclista generó sospechas al darse a la fuga tras observar la intervención policial. En su huida, dejó abandonados un casco y una caja de delivery.

La Policía continúa con las investigaciones para determinar si el motociclista tendría alguna relación con la presunta organización criminal.

El caso quedó a cargo de la Diviad, cuyos agentes realizarán las pericias correspondientes al arma de fuego incautada y al vehículo en el que se desplazaban los detenidos.