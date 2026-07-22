Con la llegada de los feriados por el Día de la Fuerza Aérea del Perú y Fiestas Patrias, miles de personas se preparan para viajar por carretera hacia distintos destinos del país. Sin embargo, el incremento del tránsito vehicular coincide con uno de los principales riesgos en las vías que atraviesan la sierra peruana: los deslizamientos de tierra y la caída de rocas, fenómenos que pueden presentarse de forma repentina y provocar accidentes de graves consecuencias.

Especialistas advierten que planificar el viaje no solo implica revisar el estado mecánico del vehículo o definir el itinerario. También es indispensable conocer cuáles son los tramos con mayor peligro y reconocer las señales de alerta que preceden a un deslizamiento, ya que estas pueden marcar la diferencia entre un viaje seguro y una emergencia.

Las rutas con mayor riesgo

El Centro de Monitoreo Rímac identificó tres corredores viales donde los conductores deben extremar las precauciones debido a las características geográficas y al historial de derrumbes registrados.

La Carretera Central, que conecta Lima con La Oroya y Huancayo, encabeza la lista de vías de mayor riesgo. Sus pronunciadas pendientes, la presencia de quebradas y la exposición constante a lluvias favorecen la caída de rocas y los deslizamientos. Los sectores de Ricardo Palma, Surco, Matucana, San Mateo, Mayoco, Infiernillo, Chicla y Casapalca son considerados los puntos más críticos, donde las condiciones del terreno pueden cambiar en pocas horas.

Carretera Central. (Andina)

Otra vía de alta peligrosidad es la carretera Huánuco–Tingo María, un corredor estratégico que comunica la sierra central con la Amazonía. En esta ruta, zonas como Carpish, Puente Durand, Chinchao, Churubamba y el ingreso a Tingo María suelen registrar huaicos, desprendimientos de rocas y deslizamientos durante la temporada de lluvias, lo que obliga a los conductores a mantenerse atentos a cualquier cambio en el entorno.

El Bosque de Neblina de Carpish. (Foto: Instagram/falconinunez)

También figura la carretera “Lima–Canta–La Viuda–Cerro de Pasco”, donde la combinación de neblina, lluvias y fuertes pendientes incrementa el riesgo de erosión de taludes y caída de rocas, especialmente en el sector del “Abra La Viuda”, uno de los puntos más complejos para la conducción.

Señales que advierten un posible deslizamiento

El jefe de Gestión de Riesgos de Rímac, Henry Zamora, explica que los deslizamientos rara vez ocurren sin mostrar señales previas. Por ello, recomienda que los conductores permanezcan atentos a cualquier indicio de inestabilidad en la carretera.

Entre las principales señales de alerta destacan la caída constante de pequeñas piedras sobre la vía, la aparición de grietas recientes en el pavimento, filtraciones de agua que brotan desde los taludes, árboles o postes inclinados de manera inusual y la acumulación reciente de tierra, barro o rocas en las cunetas.

Según el especialista, identificar oportunamente estas evidencias permite tomar decisiones más seguras, como reducir la velocidad, detener el viaje o buscar una ruta alterna antes de quedar expuesto a un derrumbe.

Recomendaciones para un viaje seguro

Los expertos recomiendan evitar detener el vehículo junto a laderas o taludes inestables, ya que estas zonas son las primeras afectadas cuando ocurre un deslizamiento. Asimismo, aconsejan disminuir la velocidad cuando exista lluvia, neblina o poca visibilidad, mantener una distancia prudente respecto de vehículos pesados y conducir siempre con las luces encendidas, incluso durante el día.

También sugieren no viajar durante lluvias intensas si el desplazamiento puede postergarse, prestar especial atención en curvas y sectores con antecedentes de derrumbes, y evitar estacionar en lugares donde exista riesgo de caída de rocas.

La prevención, la mejor herramienta

Aunque los deslizamientos son fenómenos naturales difíciles de predecir con exactitud, los especialistas coinciden en que una conducción preventiva reduce considerablemente el riesgo de accidentes.

“Identificar los puntos de mayor riesgo y conducir con precaución son medidas que pueden evitar accidentes y contribuir a que el viaje llegue a buen destino, incluso cuando las condiciones del camino cambian de forma inesperada”, señaló Zamora.

En un escenario de mayor movimiento vehicular por las celebraciones patrias, conocer las rutas más vulnerables, respetar las recomendaciones de seguridad y mantenerse alerta durante todo el trayecto serán factores clave para proteger la vida de los viajeros y prevenir emergencias en las carreteras del país.