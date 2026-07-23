Un escolar de quinto de secundaria permanece hospitalizado tras ser brutalmente agredido a golpes y con un arma blanca por un grupo de personas a la salida de la Institución Educativa Nicolás Copérnico, en San Juan de Lurigancho.

Según América Noticias, el ataque ocurrió la noche del 17 de julio, en las inmediaciones de una bodega cercana al plantel. Según la madre del menor, su hijo no tenía relación con el conflicto que desencadenó la agresión.

De acuerdo a las primeras investigaciones, un grupo de personas, entre ellas escolares de otro colegio y un adulto, atacó al adolescente, quien fue sujetado y golpeado antes de ser apuñalado.

Se conoció que un adulto intervino para detener la agresión y compañeras de la víctima le brindaron los primeros auxilios.

La Policía informó que los tres presuntos implicados, entre ellos dos menores de edad y un adulto, fueron intervenidos y quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

La madre del estudiante señaló que su hijo permanece internado desde hace cinco días en el Hospital 10 de Canto Grande, donde, según denunció, no hay un especialista que evalúe los exámenes realizados.

Por ello, solicitó su traslado urgente a un hospital de mayor complejidad y exigió que se identifique y sancione a todos los responsables del ataque.