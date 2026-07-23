El jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), general PNP Víctor Revoredo, informó que las primeras investigaciones apuntan a que el incendio que dejó diez fallecidos, entre ellos cinco menores de edad, en el distrito de La Victoria, habría sido provocado por una disputa entre grupos vinculados al transporte informal en mototaxis.

Según explicó en Canal N, un grupo criminal habría rociado un líquido inflamable sobre una mototaxi estacionada frente a la vivienda de las víctimas . El fuego se propagó rápidamente debido a que el inmueble estaba construido con materiales altamente inflamables, causando una tragedia de gran magnitud.

Víctor Revoredo señaló que la familia afectada se dedicaba al reciclaje de colchones y, gracias a esa actividad, había adquirido mototaxis para brindar servicio de transporte . De acuerdo con la hipótesis policial, esta situación habría generado conflictos con una organización dedicada al transporte informal en la zona de Manzanilla, que habría buscado eliminar a la competencia.

El jefe de la Dirincri indicó que la Policía ya cuenta con una línea de tiempo de los hechos y trabaja, junto con el Ministerio Público, para identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales del ataque mediante peritajes e investigaciones de inteligencia.

Asimismo, precisó que el caso será investigado como presunto homicidio calificado por la existencia de indicios de premeditación, alevosía y ventaja, ya que las víctimas dormían cuando se inició el incendio.

Añadió que, por el momento, no existen elementos que permitan atribuir el hecho al delito de extorsión, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer completamente lo ocurrido.