Un nuevo ataque contra el transporte público se registró en el distrito limeño de San Juan de Miraflores, donde un bus de la empresa Nueva América fue baleado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

El atentado ocurrió en la avenida San Juan, a la altura del paradero 13, y dejó gravemente herido al conductor de la unidad .

De acuerdo con las primeras investigaciones, los atacantes interceptaron el vehículo y realizaron más de cinco disparos contra la carrocería.

Al menos seis proyectiles impactaron en el bus, uno de los cuales alcanzó en el tórax al chofer, identificado como Enerth Andrés Huaynay Riqueros (42), de acuerdo a RPP.

La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Guillermo Kaelin de la Fuente, en Villa María del Triunfo, donde permanece internada bajo observación médica. En tanto, la unidad fue llevada a la Comisaría PNP Pamplona I para las diligencias correspondientes.

La Policía Nacional activó un plan cerco para ubicar a los responsables y no descartó que el atentado esté relacionado con un presunto caso de extorsión contra la empresa de transporte.

El caso quedó a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Miraflores.

107 atentados contra unidades de transporte público

Según cifras del Ministerio Público, entre el 1 de enero y el 17 de julio de 2026 se han registrado 107 atentados contra unidades de transporte público en Lima y Callao, igualando el total reportado durante todo 2025.

En el mismo periodo, se contabilizaron 12.634 denuncias por extorsión y chantaje a nivel nacional, lo que evidencia el incremento de este delito que afecta al sector transporte.