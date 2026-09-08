Los estudiantes de primaria y secundaria del país tienen hasta el 18 de septiembre para participar en la quinta edición del Premio Nacional de Minería Escolar (PNME) 2026, concurso que busca que los estudiantes conozcan la actividad minera y reflexionen sobre su impacto positivo en el país a través de trabajos creativos.

La convocatoria, organizada por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), está abierta a alumnos de colegios públicos y privados, quienes deben participar junto con sus docentes en calidad de asesores. Los trabajos pueden ser presentados en castellano o quechua.

El concurso está dividido en cuatro categorías, de acuerdo con la edad de los participantes:

Categorías para postular al Premio Nacional de Minería Escolar 2026

La intención es que los escolares aborden la minería desde diferentes perspectivas, ya sea mediante historias, representaciones, modelos o propuestas relacionadas con los retos sociales y ambientales de esta actividad.

La competencia busca despertar la creatividad, curiosidad e interés de los estudiantes por una minería formal y responsable.

PREMIOS

Los ganadores no solo recibirán un reconocimiento. Los tres primeros puestos de cada categoría recibirán equipos tecnológicos: el primer lugar obtendrá una laptop, el segundo una notebook y el tercero una tablet. Estos premios serán entregados tanto a los estudiantes como a los docentes que ocupen esas posiciones.

También habrá premios económicos para las instituciones educativas. El colegio del primer puesto recibirá S/5.000, el del segundo lugar S/4.000 y el tercero S/3.000, además de un trofeo.

Según el Instituto, el concurso busca mostrar que la minería no se limita a la extracción de minerales, sino que también tiene relación con actividades como el comercio, los proveedores y la academia.

Los colegios interesados todavía pueden presentar sus trabajos hasta el 18 de septiembre. Las bases y el formulario de postulación están disponibles en la página del Premio Nacional de Minería Escolar del IIMP. También se puede solicitar información al correo concursoescolar@iimp.org.pe o comunicarse con Liset Otoya al WhatsApp 982 097 019.