Los estudiantes de la Institución Educativa N.° 40314 Nuestra Señora de la Asunción no iniciaron hoy las labores escolares en el distrito de Andagua, provincia de Castilla, debido a la protesta de padres de familia, quienes cuestionan el retiro de una plaza de auxiliar y las deficientes condiciones de infraestructura.

Los padres de familia exigieron a la Unidad de Gestión Educativa Local de Castilla la restitución de la plaza de auxiliar que fue retirada mediante un proceso de reasignación. Según indicaron los padres de los escolares, el personal es necesario para apoyar en el control y cuidado de los niños del nivel inicial, especialmente porque algunos alumnos provienen de anexos alejados del distrito e incluso hay escolares con discapacidad que requieren mayor atención.

De acuerdo con los manifestantes, la plaza fue retirada como parte del proceso de racionalización debido a la reducción progresiva del número de estudiantes en la institución. A la fecha cuentan con 190 escolares en los tres niveles: inicial, primaria y secundaria.

ESPERA DE AULAS PREFABRICADAS

A esta situación se suma la falta de aulas. Los padres señalaron que el área de Gestión de Riesgos de la Municipalidad Distrital de Andagua declaró el año pasado inhabitable seis aulas del nivel primario, construidas con adobe y techo de calamina, debido al riesgo de colapso.

Pese a ello, indicaron que hasta la fecha no se han instalado aulas prefabricadas, a pesar del compromiso asumido por la Gerencia Regional de Educación de Arequipa.

Además, otros ambientes construidos con material de concreto presentan filtraciones de agua, lo que agrava las condiciones en las que deberían desarrollarse las clases.

El alcalde distrital, Nicanor Quispe, en una reunión con los docentes, padres y otras autoridades informó ayer que el proyecto para la reconstrucción del colegio cuenta con un estudio de perfil y que existe el compromiso del Gobierno Regional de Arequipa de acelerar los procesos para ejecutar la obra. Mientras tanto, los padres solicitaron el envío urgente de las aulas para que los escolares puedan iniciar sus labores académicas en condiciones adecuadas.

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