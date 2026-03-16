La infraestructura en el colegio José Olaya Balandra del distrito José Luis Bustamante y Rivero no es del todo buena, los estudiantes iniciaron el año escolar en condiciones precarias luego de que el techo de una de las aulas del segundo piso se desprendió el último viernes, dejando escombros en el salón y obligando a declarar varios ambientes como inhabitables.

La directora del plantel, Ingrid Zapana, informó que los 75 de 300 escolares empezaron las labores reubicados en la biblioteca y la sala de cómputo. Para habilitar estos espacios se retiraron las computadoras, aunque todavía se encuentra en proceso el desmontaje de cables y conexiones.

El pabellón afectado, según explicó, fue construido hace 64 años por los propios padres de familia y actualmente presenta un avanzado deterioro estructural, especialmente en las columnas.

PROYECTO PARA CONSTRUIR PABELLÓN

Zapana recordó que en 2015 se ejecutó una primera etapa de construcción en el colegio, la cual contemplaba una segunda fase para demoler el pabellón antiguo y levantar una nueva infraestructura. Sin embargo, ese compromiso aún no se ha concretado.

Ante la situación, la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero anunció que gestionará ante la Gerencia Regional de Educación de Arequipa la instalación de cinco aulas prefabricadas para atender la falta de ambientes.

Asimismo, se iniciarán gestiones para la reconstrucción del pabellón deteriorado mediante la modalidad de obras por impuestos. No obstante, debido a que la actual gestión municipal se encuentra en su etapa final, se estima que la ejecución del proyecto podría demorar varios años.

AFECTA A ESTUDIANTES DE CEBA

El problema también afecta a los estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa, CEBA José Olaya Balandra, que utilizan las aulas en horario nocturno. Su director, Fredy Fernández Rodríguez, mostró el deterioro de los ambientes, donde se observan fisuras y hundimientos en la estructura.

Ante el riesgo, los 45 alumnos del programa de educación para adultos también han tenido que ser reubicados temporalmente y utilizarán aulas administrativas mientras se implementan soluciones para garantizar la seguridad de los estudiantes.