Los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) evalúan acatar una protesta este viernes o sábado en rechazo al incremento del pasaje urbano a S/1.30 y al incumplimiento de la tarifa diferenciada para los universitarios en Arequipa, según la Ley Universitaria.

El dirigente del Frente de Defensa de los estudiantes, David Calisaya, cuestionó que las empresas de transporte del Sistema Integrado de Transportes (SIT) no respeten el medio pasaje, pese a que por norma los universitarios deben pagar el 50% de la tarifa general, con la sola presentación de su carné.

Según indicó, antes del reciente incremento los estudiantes ya abonaban S/1.00, monto superior al que les correspondía. Con la nueva tarifa establecida en S/ 1.30, el pasaje universitario debería ser de S/0.70; sin embargo, denunció que los transportistas continúan sin aplicar este beneficio.

Asimismo, el dirigente cuestionó que el alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera no haya velado por los intereses de los universitarios, porque en el consenso con los transportistas solo se habló de la tarifa universal y el pasaje escolar, obviando el respeto del pasaje universitario.

Ante esta situación, los estudiantes convocarán a una reunión para este jueves, en la que definirán las acciones a tomar. Entre las medidas planteadas figura una movilización en la ciudad para exigir el respeto a sus derechos.

Calisaya advirtió que el alza del pasaje afecta directamente a los universitarios, quienes en su gran mayoría no cuentan con ingresos propios. En ese sentido, hizo un llamado a la población a sumarse a la medida de protesta.

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