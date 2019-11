​Exasesor Edgar Alarcón pide al gobernador Cáceres que se rectifique sobre declaraciones

Síguenos en Facebook

El exasesor del Gobierno Regional de Arequipa, Edgar Alarcón Tejada informó hoy, que el último martes presentó una carta notarial dirigida al gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, para que en siete días se rectifique sobre las declaraciones que vertió el 11 de noviembre en La Joya.En este distrito, Cáceres señaló que cuando Alarcón ostentaba el cargo de consultor del GRA le pidió que financie su campaña para el Congreso de la República.

“Niego categóricamente, pues nunca solicite ningún financiamiento y no se abordó el tema de mi postulación con su persona, es más no me dio ni siquiera la oportunidad para que le haga de conocimiento de presuntos actos de corrupción en el Gobierno Regional, que pudieran afectar la buena administración de los recursos públicos”, señaló Alarcón.

Alarcón acudió hoy al Consejo Regional para poner en conocimiento público la carta al presidente del CRA, Veto Bernal, y a los otros 13 delegados. Durante su visita encontró en plena conferencia de prensa a cuatro consejeros: José Luis Hancco, Silvio Arias, Kimmerlee Gutiérrez e Ysrael Zúñiga, a quienes señaló que el gobernador cometió un acto contra la ética y moral al decir una mentira pública el pasado 11 de noviembre y refirió que los consejeros tienen la labor de fiscalizar ese tema y ver si recae en él una sanción.

Respecto a su candidatura al Congreso, Alarcón, señaló que sigue adelante.