Esta mañana el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, confirmó la salida de Marco Sipan Torres, quien hasta hace poco se desempeñaba como jefe de la Oficina de Diálogo y Gobernanza del Gobierno Regional de Arequipa (GRA). El exfuncionario asumirá ahora funciones como asesor de la congresista de Juntos por el Perú, Analí Márquez.

Sipan Torres ingresó al Gobierno Regional de Arequipa el 2 de julio de 2025, luego de prestar servicios para la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) bajo órdenes de servicio durante el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte.

Cabe recordar que el exfuncionario fue uno de los trabajadores del Gobierno Regional cuestionados por participar en actividades proselitistas en favor de la candidatura de Roberto Sánchez durante las Elecciones Generales, e incluso realizó viajes fuera de la región para participar en dichas actividades.

Consultado sobre este hecho, el gobernador Rohel Sánchez afirmó desconocer la situación; “no tengo la menor idea, pero ya está trabajando en el Congreso, entonces hay que reemplazarlo”, declaró, tras participar de la inauguración del I Congreso Regional de la Mujer Rural en la Casa Mario Vargas Llosa.

CAMBIOS EN LA GESTIÓN

Respecto a los recientes cambios gerencias y oficinas del Gobierno Regional, realizados a pocos meses de concluir la gestión, Rohel Sánchez señaló que responden a decisiones personales o a nuevas oportunidades profesionales de los funcionarios salientes.

Como ejemplo, mencionó el caso de la exgerente regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Giovanna Manchego Mendoza, quien fue designada directora de Gestión y Coordinación en Vivienda y Urbanismo de la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

“Hay que apoyarlos más bien y que desde ahí apoyen el desarrollo de Arequipa. Estamos incorporando profesionales que ya han formado parte de nuestros equipos de trabajo”, manifestó el gobernador. Asimismo, descartó más cambios durante los próximos días.