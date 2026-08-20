El reciente bloqueo en la Panamericana Sur evidenció la necesidad que existe de habilitar otro tramo de la carretera, ante ello, el jefe de la Unidad Zonal de Provías Nacional en Arequipa, Saúl Untama, recordó que existe un estudio para rediseñar este peligroso trazo vial, sin embargo, el proyecto sigue archivado esperando urgente el financiamiento del Estado.

Este rediseño significaría el reemplazo de aproximadamente 40 kilómetros de zona de riesgo entre Atico y Ocoña, debido a los constantes derrumbes o ingreso de huaicos.

Las constantes interrupciones por lluvias demostrarían que el rediseño de la carretera es de importancia nacional, pues mantener el trazo actual en una geografía inestable condena a los transportistas y pasajeros a un constante riesgo y al desabastecimiento logístico internacional, afectando el comercio directo con Bolivia, Brasil, porque varios vehículos de carga pesada en la carretera son de Bolivia.

CONDICIÓN DE LA CARRETERA RESTRINGE LA INTERVENCIÓN

Sobre la emergencia, detalló que el espacio en el kilómetro 727 es muy estrecho para ingresar más maquinaria pesada. Esto obliga a los militares a desenterrar a mano los tráileres sepultados, por lo que pidió prudencia frente a promesas de reapertura rápida para evitar caos.

Por su parte el alcalde provincial de Caravelí, Roberto Soto, denunció que este colapso generó una crisis humanitaria irreparable, dejando una adulta mayor fallecida. Miles de transportistas y pasajeros permanecen varados enfrentando escasez, mientras toneladas de frutas se malogran en la vía y las aves mueren por falta de alimentos, afectando severamente el abastecimiento de toda la macrorregión.

Para evitar futuros desastres, la autoridad edil exigió habilitar inmediatamente la ruta antigua Calaveritas-Caravelí. Soto lamentó que actualmente la rehabilitación del tránsito en la vía dependa del trabajo manual de treinta soldados desenterrando camiones.