Expo Majes 2026 ofrecerá nueve días de actividades ganaderas, agrícolas y culturales

La Expo Majes 2026, en su edición número 28, reunirá durante nueve días a productores, ganaderos y público en general en el distrito de Majes-El Pedregal, provincia de Caylloma. La feria se realizará del 19 al 27 de septiembre y tendrá actividades relacionadas con la ganadería, agricultura, tecnología y cultura.

El comisario de la feria, Francisco Oporto, informó que el ingreso será gratuito durante la mayor parte de la programación. Solo se cobrará S/5 el 20 y 26 de septiembre, mientras que el ingreso para la corrida de toros del 27 tendrá un costo de S/25. Según explicó, estos pagos servirán para cubrir los gastos operativos y logísticos.

Entre las actividades destaca el 20 de septiembre, fecha en la que se realizará el concurso distrital de caballo peruano de paso, la inauguración de la feria y el concurso de marinera.

La programación continuará el 21 de septiembre con los concursos de danzas interculturales para escolares. El turno de primaria será desde las 9:00 horas y el de secundaria desde las 14:00 horas. Ese mismo día, a las 10:00 horas, se desarrollará una feria de ciencias en el auditorio del recinto.

Para el 22 de septiembre está previsto el juzgamiento de ovinos, el I Congreso Avícola y una exhibición de equipos e insumos destinados a la crianza de porcinos.

El 23 de septiembre será el Día del Agricultor, con la actividad Agro & Fest Majes. También se desarrollará el juzgamiento de caprinos, el IV Concurso de Frutas de Exportación y Hortalizas, un simposio sobre ganadería y una exhibición de maquinaria agrícola y tecnología aplicada al campo.

Durante los días de feria también se exhibirán animales, cultivos, semillas, plantas, maquinaria y tecnología, además de productos e insumos vinculados a las actividades agrícolas y ganaderas de Majes.

La Expo Majes cerrará el 27 de septiembre con la entrega de reconocimientos a los ganadores de los diferentes concursos. Ese día también se realizará la corrida de toros y la pelea de toros, como parte de las actividades de clausura.