Las exportaciones de pisco arequipeño registraron una caída de hasta el 50% en los últimos años debido a los conflictos geopolíticos internacionales y al incremento de los costos logísticos, afectando seriamente a los productores. Así lo advirtió el presidente de ProPisco, Mario Meléndez, quien señaló que el mercado externo ha perdido dinamismo, obligando a las bodegas a depender cada vez más del consumo nacional.

Meléndez explicó que Estados Unidos, principal destino del pisco, llegó a absorber cerca del 40% de la producción exportable, pero actualmente redujo considerablemente sus pedidos. Precisó que las ventas pasaron de alrededor de US$ 900 mil a US$ 480 mil, es decir, prácticamente la mitad. Agregó que Países Bajos también disminuyó sus importaciones debido a los sobrecostos generados por la coyuntura internacional.

COMPETENCIA INFORMAL

El dirigente indicó que la menor demanda externa se suma a otros problemas que golpean al sector, como la competencia del pisco adulterado, elaborado con alcohol neutro y comercializado a precios muy bajos.

Según afirmó, esta situación ha provocado que las ventas de los productores formales se reduzcan aproximadamente 30%, haciendo que la producción de pisco deje de ser un negocio rentable para muchas bodegas.

“Ahorita el pisco para nosotros no es rentable. Lo mantenemos por pasión, por tradición y por legado”, sostuvo Meléndez.