Más de 82 mil niños y adolescentes de todo el país participaron en la sexta edición del concurso “Dibuja, Colorea y Ayuda 2026”, organizado por Artesco. La iniciativa convocó a menores de 3 a 14 años, quienes plasmaron mediante dibujos su visión sobre el fútbol y su importancia para los peruanos.

La exposición nacional llegó a Arequipa, como parte de un recorrido que previamente pasó por Lima, Piura y Huancayo. La muestra reúne algunas de las obras más representativas del concurso y permanecerá hasta el 1 de septiembre en el portal de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA). Según Artesco, alrededor del 30% de los participantes fueron de Arequipa.

La propuesta también tiene un componente solidario. Por cada dibujo recibido, Staedtler, marca aliada del concurso, dona un euro a Plan International Alemania para financiar el proyecto “La educación empodera a las niñas en Malawi”. Además, durante la permanencia de la exposición se desarrollarán talleres gratuitos de arte, cuentacuentos, freestyle fútbol, caricaturas y otras actividades.

Muestra nacional se realiza con dibujos inspirados en la pasión peruana, el fútbol

Entre los representantes arequipeños destacó Alexia Aida Vilca Luque, estudiante de la institución educativa 40199 Ciudad Mi Trabajo de Socabaya, quien obtuvo el segundo lugar en la categoría “Despierta tu talento”, dirigida a niños de 6 a 9 años.

La exposición tiene ingreso libre y están dirigidas al público en general, con el objetivo de incentivar la creatividad infantil mediante el arte.