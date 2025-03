La joven emprendedora y madre de familia, Erika P., teme por su vida luego que fuera presuntamente extorsionada, agredida y amenazada por una pareja que fue detenida la noche del viernes en el distrito de Mariano Melgar.

Pese a la intervención de los presuntos culpables identificados como Danilo Gonzales y Pryscyla Paz, quienes serán investigados por extorsión, Erika señala que hay otras personas cercanas a los acusados que podrían hacerle daño y cumplir con las amenazas de la pareja.

Según denunció, la pareja primero la ubicó en setiembre del año pasado por las redes sociales donde le indicaron que su mamá, quien vive en Puno, tenía una deuda con ellos. Por el temor, Erika, les dio S/500, ya que la amedrentaron con quitarle su moto y hacer daño a sus familiares cercanos.

“Después de pagar ese monto, me empezaron a llamar cada fin de mes pidiéndome dinero. Les di S/300, S/400, S/200. En enero también me llamaron y ahí les dije que no tengo, ellos me volvieron a amenazar con destruir mis cosas, saben donde vivo, saben sobre mi hijo, hermanos. Por eso les volví a depositar S/300, en total les di S/1400. Como me amenazaban, decido denunciar porque el viernes vinieron los señores, me patearon la puerta y dijeron que tenían otras puntas”, relató la presunta víctima.

PREOCUPACIÓN

Erika tiene un hijo menor de edad y teme que los detenidos se ensañen con él o con otros de sus familiares. Por ello pide garantías por su vida y asegura que si algo le pasa a ella o algún pariente cercano será culpa de Danilo y Pryscila.

Los presuntos extorsionadores serán investigados por el Departamento de Investigación Criminal por el presunto delito de extorsión agravada. Además, Pryscyla Paz tiene antecedentes por el delito de estafa, según la Policía captaba a personas por redes sociales con el cuento de ofrecerles trabajo y les exigía hacer depósitos, para luego bloquearlos.