La cifra de contagios de la COVID-19 está en ascenso en Arequipa y en medio de esta situación, el transporte público en la ciudad está lejos de ser seguro para la población, debido a la falta de control de unidades del Sistema Integrado de Transporte (SIT) por parte de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA).

Sucede que la MPA no cuenta con un plan de contingencia para el servicio de transporte frente a esta segunda ola de contagios, informó el subgerente de Transporte, Juan Carlos Callacondo.

“No existen lineamientos nuevos con los cuales podamos activar estrategias de prevención (…) seguimos fiscalizando los protocolos de acuerdo a las normas sanitarias dadas desde el inicio de la pandemia”, dijo.

A esto se suma el déficit de inspectores municipales para la supervisión de protocolos sanitarios en los buses. Hasta el año pasado, el área de fiscalización tenía 190 inspectores de transporte, a fines de diciembre el contrato temporal de 100 venció.

Actualmente se cuenta con 90 trabajadores, laboran en dos turnos, para controlar las normas sanitarias de 2 mil 200 unidades en 8 puntos distintos de la ciudad.

En estas zonas de inspección, diariamente se levantan 60 actas por incumplimiento de protocolos sanitarios.

La sanción más impuesta es el 7% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) que ascendiente a S/308.

El funcionario no descarta que el número de multas sería mayor.”Son insuficientes (…) hicimos el requerimiento para integrar a otros 100 inspectores que está en evaluación”, dijo.

El débil control no es el único problema. Callacondo advierte la falta interés por parte de transportistas y pasajeros.

“Los trabajadores ya no tienen garantías para cumplir sus labores debido a que los conductores no quieren respetar las normas y los pasajeros se niegan a usar elementos de seguridad, como son las caretas faciales. Hemos entregado 300 mil protectores faciales y no los usan ”, lamentó.

Norma. El municipio de Arequipa no aplica sanciones a transportistas por no pedir el uso de protector facial de usuarios.

Cuidado Para prevenir contagios en el transporte

El Instituto Nacional de Salud recomienda el uso de barbijo, careta facial. Limpieza de manos con alcohol en gel antes y después de abordar la unidad. Procure un distanciamiento de más de un metro con los otros pasajeros. Evite tocarse la cara durante el viaje, así como comer o beber dentro del bus. Evite al máximo la interacción. Realice la limpieza de aparatos electrónicos al salir de la unidad.