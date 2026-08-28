La última vez que la familia de Sandra Patricia Jilapa Paye, de 43 años, supo de ella fue el pasado 10 de julio, cuando salió de su vivienda en el distrito de Mariano Melgar. Desde entonces han transcurrido casi siete semanas sin una sola noticia sobre su paradero. Sus familiares, amigos y compañeros se han unido para buscarla y piden que las autoridades no dejen de investigar el caso.

Según relató Rosa, sobrina de Sandra, la mujer salió de su vivienda para recoger a su hijo de 10 años y le dijo que regresaría. Sin embargo, nunca volvió. “Siempre salía, pero siempre regresaba. Nunca se había desaparecido”, contó la joven, quien teme que algo le haya ocurrido.

La preocupación aumenta porque Sandra también tiene una hija adolescente y una nieta pequeña. Según la alerta del reporte policial, Sandra mide aproximadamente 1.49 metros, tiene tez mestiza, rostro ovalado, ojos y cabello negros. Al momento de su desaparición vestía un pantalón morado, zapatillas color plomo, una polera y llevaba una mochila pequeña de tela color plomo con turquesa.

La familia ha buscado información en diferentes sectores, principalmente en zonas donde creen que pudo haber estado, y también intentó acceder a cámaras de seguridad. Sin embargo, Rosa explicó que cuando solicitaron las imágenes ya habían pasado varios días y estas habían sido borradas. “Ningún tipo de rastro, absolutamente nada”, lamentó.

La familia solicita que cualquier dato, por pequeño que parezca, sea comunicado al número 972163683 para contribuir con su ubicación.