Un incendio ocurrido esta mañana redujo a cenizas una vivienda en el sector 14 de Febrero, en el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel en la provincia arequipeña de Camanpa, dejando a una familia de cuatro personas sin hogar ni pertenencias.

El fuego se inició aproximadamente a las 9:00 a.m. y se propagó con rapidez por la estructura de material rústico. Fueron los propios vecinos y el personal de serenazgo quienes, con baldes y mangueras, lograron controlar las llamas antes de que el siniestro alcanzara otras viviendas cercanas.

Aunque no se reportaron heridos, los damnificados, entre ellos dos menores, perdieron todas sus cosas, desde ropa y muebles hasta documentos personales.

Las autoridades realizan la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para precisar la magnitud de las pérdidas y coordinar el envío de ayuda humanitaria. Se prevé la entrega de carpas, frazadas y alimentos de primera necesidad en las próximas horas.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) informó que monitorean la situación y brindan apoyo técnico a la municipalidad distrital.

Mientras tanto, vecinos de la zona organizan colectas para ayudar a la familia afectada a reconstruir su vivienda.

