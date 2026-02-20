Los familiares de Isidora Molina, de 80 años de edad, una de las dos víctimas mortales que dejaron las lluvias Arequipa, solicitan apoyo económico para cubrir los gastos de su sepelio.

Huber, yerno de la fallecida, informó que el cuerpo aún permanece en la morgue para identificar las causas de la muerte, pero indicó que no cuentan con los recursos económicos suficientes para asumir el costo del ataúd y el pago del cementerio. No obstante, indicó que esperan recibir apoyo de la Municipalidad Distrital de Cayma.

La adulta mayor perdió la vida la tarde del jueves, 19 de febrero, tras ser arrastrada por el caudal en la quebrada de la zona C de la asociación Señor de los Milagros, en el distrito de Cayma, junto a su nieta. La nieta fue rescatada con vida y dada de alta, tras su hospitalización.

Quienes deseen colaborar pueden realizar un aporte vía Yape al número 997955669, a nombre de Olga García, hija de la fallecida. El velorio se realizará en el local social de la asociación Señor de los Milagros y el entierro está previsto para el sábado.

En esta parte alta de Cayma, varias viviendas fueron inundadas y las familias fueron instaladas en carpas de Defensa Civil. Además, los vecinos no cuentan con el servicio de agua potable, debido a la rotura e tubería. Esperan la intervención de Sedapar para reparar las redes.

FALLECIDO POR INPACTO DE RAYO EN UCHUMAYO

La segunda víctima de las lluvias registradas el 19 de febrero en Arequipa fue identificada como Moisés Salomón Gamio Manchego (42), quien falleció tras recibir el impacto de un rayo en la urbanización El Cural, lateral 8 del pueblo Canas, en el distrito de Uchumayo. Su deceso fue confirmado en la clínica San Juan de Dios.

Asimismo, la tarde de ayer se reportó que una mujer y su hijo fueron arrastrados por la corriente en el distrito de Yanahuara, aunque ambos lograron ser rescatados con vida.

