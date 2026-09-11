FBC Melgar goleó 5-1 a Atlético Andahuaylas, en el partido correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Con este resultado, las rojinegras escalaron hasta el segundo lugar en la tabla de posiciones.

Si bien el conjunto andahuaylino abrió el marcador a los 3 minutos, las arequipeñas remontaron el primer tiempo. Raquel Bilcape se encargó de marcar el empate a los 8′ y arrancar con la goleada. El segundo tanto vino de María Fernanda Quintero a los 14′ y dos goles más de Bilcape (21′ y 38′) sentenciaron la primera mitad del compromiso.

Para el tiempo complementario, la victoria estaba casi asegurada. A pesar de los esfuerzos de defensa del equipo local, Melgar volvió con fuerza y sentenció el partido con otro tanto de Bilcape a los 57 minutos.

Con esta victoria como visitante, Melgar retorna a Arequipa con los tres puntos en juego y consolida su posición entre los primeros lugares del Clausura de la Liga Femenina con 18 unidades.

El plantel estuvo conformado por Alejandra Rodríguez, Melisa Morales, Mercy Carrillo, Reyna Hinojosa, Yaquelin Sucapuca, Erika Laucata, Sara Vargas, Fernanda Quintero, Melicia Aguilar, Raquel Bilcape, Margarita Vásquez. Como suplentes a Carlos, Sayco, Chambi, Soto, Dávila, Vargas y Bustamante.