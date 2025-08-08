La hinchada del FBC Melgar tendrá una oportunidad para acercarse a sus ídolos. El próximo miércoles 14 de agosto, en el marco de la primera edición de la Feria de Arequipa, los jugadores rojinegros participarán en una firma de autógrafos que se realizará en el stand de WOW, operador de telecomunicaciones y auspiciador oficial del club.

La actividad será en el Campo Ferial de Cerro Juli, sede de esta feria organizada por el 485° Aniversario de la Fundación Española de la Ciudad Blanca. La actividad forma parte de las experiencias que WOW ofrecerá al público, entre ellas zonas para tomarse fotografías, juegos interactivos como el tiro al arco, sorteos diarios de merchandising y la presentación de su mascota “Wowi”.

“Queremos generar espacios donde el fútbol, la tecnología y las emociones se conecten de forma genuina con las personas.”, destacó Carlos Peñaranda, CMO de WOW.

La Feria de Arequipa 2025 se desarrollará del 9 al 17 de agosto en el campo ferial Cerro Juli, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, y promete ser un punto de encuentro entre tradición, innovación y la pasión rojinegra.

VIDEO RECOMENDADO