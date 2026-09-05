FBC Melgar superó por la mínima diferencia a FC Killas en el partido por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Femenina. El encuentro se disputó en el Centro de Alto Rendimiento, en Mollebaya.

El cuadro Dominó generó las mejores oportunidades, aunque careció de eficacia en la definición, mientras que la visita mostró un destacado desempeño defensivo, logrando mantener su valla invicta en los primeros 45 minutos.

Para el complemento, las rojinegras optaron por variantes ofensivas que le dieron dinamismo al equipo. El ingreso de Margarita Vásquez cambió la cara al ataque de Melgar y justamente la delantera, quien marcó la diferencia a los 61 minutos, anotando el golazo que puso el 1-0 en el marcador.

Tras la anotación, el resultado no se movió más. Con este triunfo, el cuadro rojinegro suma tres puntos en su cuenta y escala en la tabla de posiciones.

El próximo compromiso del FBC Melgar será ante Atlético Andahuaylas a las 13:00 horas en su condición de visitante.

ONCE

FBC Melgar: Alejandra Rodríguez, Melisa Morales, Mercy Carrillo, Reyna Hinojosa, Erika Laucata, Katleen Rivera, Lia Chambi, Fernanda Quintero, Alba Soto, Melicia Aguilar y Raquel Bilcape.

FC Killas: Yadhira Bazalar, Catherine Bringas, Noelia Lumbre, Luisana Pastrano, Mayra Agapito, Andrea Flores, Mariana Lucas, Stephanie Vásquez (C), Ivanna Gutiérrez, Renata Arango y Kamila Cuchillo.