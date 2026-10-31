El ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, participó ayer de la sesión descentralizada de la Comisión en asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo del Senado de la República, realizada en Arequipa, donde informó las afectaciones a consecuencia del Fenómeno El Niño (FEN) en el sector pesquero y las acciones que se tomarán frente a ello. Al concluir su participación en la sesión, el titular del Ministerio de la Producción (PRODUCE) respondió sobre la reducción hasta en un 70 % del ingreso de productos marinos a los mercados de la ciudad de Arequipa.

“El Fenómeno El Niño está originando que las especies que antes estuvieran disponibles ya no estén en esa capacidad; los pescadores ya no tienen los mismos volúmenes, lo venimos reportando a nivel nacional”, dijo.

Aunque se le consultó sobre pérdidas económicas en el sector pesquero por el cambio de temperatura, Requejo se limitó a señalar que son solo estimaciones, además de precisar que se implementaron diversas medidas, como declarar en emergencia el sector, para que los pescadores tengan facilidades en la reprogramación de sus deudas.

El funcionario señaló que la pesca de bonito y calamar se encuentra actualmente en actividad según el monitoreo realizado; no obstante, el volumen de pesca es menor al promedio registrado.

INVERSIÓN

En otro punto, el funcionario señaló que se aprobó, mediante directiva, la realización del Procompite FEN, programa que deberá ser implementado a través de los gobiernos regionales y locales, para que a través de este fondo mitiguen los impactos ante posibles paralizaciones o afectaciones de actividades productivas a consecuencia de El Niño.

Cabe señalar que hace solo 3 días el Consejo Regional de Arequipa aprobó un presupuesto de 31.6 millones de soles para un Procompite orientado a atender más sectores productivos.