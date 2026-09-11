La Feria Internacional Expo Majes 2026, a realizarse entre el 19 y 27 de septiembre, reserva un espacio de conversación para abordar el cambio climático que afronta la Irrigación Majes, donde la dotación de agua se redujo al 88% en un intento por generar reservas ante una posible sequía en los sectores dependientes de la represa de Condoroma.

Juan Medina, miembro de la Junta de Usuarios Irrigación de Majes, señaló que las altas temperaturas que se registran en la pampa no solo disminuyen la producción, sino también el tamaño y calidad, como en el caso de la uva, un producto bandera del lugar y que se cultiva durante todo el año, razón por la cual en algunos casos se presentará una disminución de la producción.

“En cuanto al cultivo de la palta, hace que los frutos sean pequeños y que el cuajado sea menor, lo que al final conlleva a que si nosotros producimos un promedio de 20 a 25 toneladas de palta por hectárea, probablemente ahora no lleguemos ni a las 10 toneladas”, señaló.

Las altas temperaturas, combinadas con la reducción de la dotación de agua al 88% también motivaron que se aumente la frecuencia de riego, pasando de hacerse cada 2 días a hacerlo diario.