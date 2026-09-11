Alfredo Benavente Godoy, candidato a la alcaldía provincial de Arequipa por Ahora Nación plantea incorporar buses eléctricos al Sistema Integrado de Transporte (SIT), formalizar a las denominadas “loncheritas”, proteger la campiña y modernizar el serenazgo mediante tecnología e inteligencia artificial.

¿Qué propone Alfredo Benavente para solucionar el problema del transporte urbano y la congestión vehicular en Arequipa? Apostamos por implantar y promover la electromovilidad en Arequipa. Queremos que sea la primera ciudad del Perú con electromovilidad, como ocurre en Santiago de Chile, Curitiba en Brasil y Bogotá en Colombia. Vamos a poner en funcionamiento el SIT o VTR, como finalmente se denomine, con sus dos troncales y buses eléctricos con capacidad mínima para 70 pasajeros. Este proyecto ya está encaminado. Actualmente contempla motores Euro 5 a diésel, pero la empresa colombiana que ganó la concesión tiene la intención de cambiar a buses eléctricos. También existe una posición favorable del Ministerio de Economía. Nuestro compromiso es poner en los últimos meses de 2027 al menos 20 buses eléctricos en las dos troncales. Durante tres meses este servicio sería gratuito.

¿Cómo se financiaría el cambio de las unidades de transporte? Con la ley del chatarreo se puede establecer que las unidades antiguas sean valorizadas, por ejemplo, en 15 mil o 20 mil dólares, y utilizar la caja municipal para financiar la adquisición de buses eléctricos a tasas muy por debajo del mercado. Esto también debe alcanzar a los taxistas. No es un sueño, es una propuesta práctica y realizable.

Hay candidatos que plantean teleféricos o trenes subterráneos. ¿Qué opina de esas propuestas? Son proyectos de largo plazo. No se van a entregar en cuatro, seis u ocho años. Por eso necesitamos una solución inmediata. Al teleférico hay que darle su partida de nacimiento, comenzar los estudios y encaminarlo. Lo más inmediato es implementar vehículos y buses eléctricos. Así tendremos modernidad en el transporte y menos contaminación.

¿Qué haría con las llamadas “loncheritas”? Cuando nació el SIT se contemplaban alrededor de 4 mil 200 unidades para atender a toda Arequipa, hace más de 25 años. Actualmente tenemos identificadas apenas unas mil 800 unidades. Es decir, menos de la mitad. A raíz de esa falta de cobertura aparecieron las “loncheritas”, los colectivos y algunas combis informales. ¿Nos podemos imaginar una Arequipa sin “loncheritas” actualmente? Solo en el Cono Norte existen alrededor de 50 asociaciones, y cada una tiene entre 70 y 90 unidades.

¿Qué hará con el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) y cómo evitará la depredación de la campiña? Tenemos que proteger la campiña. Necesitamos pulmones y corazones de aire para nuestra ciudad. Debemos proteger el valle de Chilina y muchas áreas verdes y zonas agrícolas para evitar que la depredación continúe.

¿Cómo afrontaría la prevención ante lluvias intensas y un eventual fenómeno de El Niño? Tenemos que prepararnos. Todos los municipios deben contar con sus planes preventivos y ejecutar la limpieza de los cauces para evitar problemas cuando lleguen las lluvias. Es necesario que los cauces estén libres para que el agua pueda discurrir adecuadamente.

Arequipa es una ciudad turística, pero existe preocupación por el comercio ambulatorio en el Centro Histórico. ¿Qué plantea? Hay que ordenar, pero no con el pie en alto. Detrás del comercio ambulatorio hay familias que necesitan llevar un pan a sus hogares y eso es una realidad social. Por un lado están los comerciantes informales y por otro algunos propietarios de tiendas de centros comerciales que también salen a las calles debido a la competencia. Debemos promover su reubicación y ordenamiento, pero mediante el diálogo.