Un proyecto orientado a fortalecer la recarga del acuífero de Ica se viene ejecutando en el sector Tallamana, en el distrito de Los Aquijes, donde la Junta de Usuarios de Aguas Subterráneas del Valle de Ica (JUASVI) trabaja en la ampliación de las pozas destinadas a almacenar e infiltrar agua hacia el subsuelo.

Beneficio para los usuarios de agua

El proyecto cuenta con un presupuesto aprobado de S/ 116,384.41 y se desarrolla en un terreno perteneciente a la empresa Agrícola Chapi, que cedió el área a través de un convenio para hacer posible la ejecución de la infraestructura.

El gerente de JUASVI, ingeniero Alfredo Sotil Delgado, explicó que el sistema no es completamente nuevo, ya que el proceso de recarga viene desarrollándose desde hace aproximadamente cuatro años. La intervención actual busca ampliar la capacidad existente.

“Este proyecto en realidad ya viene funcionando cuatro años, pero ahora lo que estamos haciendo es ampliando las pozas que utilizamos para la recarga del acuífero”, explicó Sotil Delgado.

El representante de JUASVI destacó que la recuperación del acuífero beneficia a los distintos usuarios del recurso hídrico, debido a que las aguas subterráneas cumplen un papel fundamental para el abastecimiento de la población y las actividades productivas.

“El principal usuario del agua es el poblacional. Entonces, la recarga del acuífero de Ica no distingue uso. Nosotros recargamos para todos los usuarios en general”, señaló.

La intervención se desarrolla precisamente en una zona donde, de acuerdo con el gerente de JUASVI, los niveles del acuífero han experimentado descensos importantes durante los últimos años. “Estamos en Los Aquijes, que es una zona donde los descensos de los acuíferos han sido muy notorios”, manifestó.

Sotil Delgado informó que los trabajos tienen previsto culminar aproximadamente en los próximos 15 días, permitiendo que la infraestructura pueda ser utilizada durante la siguiente temporada de lluvias.

“Esto debe estar terminando en los próximos 15 días y va a quedar operativa para la próxima temporada de lluvias”, indicó.

La infraestructura también podría contribuir a disminuir la cantidad de agua que discurre por los cauces durante episodios de lluvias intensas, al permitir derivar parte del recurso hacia las pozas de recarga.

El agua destinada a las pozas de recarga proviene de La Achirana, del río Ica y llega hasta el sector mediante el canal La Achirana.

El sistema busca aprovechar los excedentes de agua disponibles durante la temporada de lluvias para favorecer su infiltración y contribuir a la recuperación de las reservas subterráneas del valle.

Finalmente, el gerente de JUASVI señaló que las acciones de recarga ejecutadas durante los últimos años, sumadas a las medidas adoptadas por los propios usuarios, estarían contribuyendo a una recuperación progresiva del acuífero.

“Espero que gracias a los trabajos que venimos realizando y a las acciones que hacen los usuarios también, el acuífero se viene recuperando año a año”, afirmó.

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