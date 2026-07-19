La campaña de recarga artificial del acuífero del valle de Ica permitió infiltrar más de ocho millones de metros cúbicos de agua durante el 2026, consolidándose como una de las principales acciones para preservar las reservas subterráneas que abastecen a la agricultura y otras actividades productivas de la región.

Fortalecen el acuífero

El gerente de la Junta de Usuarios de Aguas Subterráneas del Valle de Ica (JUASVI), Alfredo Sotil Delgado, señaló que la recarga sigue siendo una herramienta fundamental para contrarrestar el descenso del nivel freático y garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico.

“La recarga es la principal labor que tiene nuestra organización de usuarios con el ánimo de mitigar los descensos del agua subterránea y asegurar una mayor disponibilidad para los usuarios”, dijo.

Sotil informó que este año se logró infiltrar más de ocho millones de metros cúbicos de agua, una cifra que, aunque menor a la alcanzada en los dos años anteriores, mantiene activa una estrategia considerada clave para la seguridad hídrica del valle.

“La recarga ha sido de más de ocho millones de metros cúbicos. Seguimos trabajando para aprovechar al máximo los excedentes de agua y fortalecer nuestro acuífero.”

Destacó que el trabajo coordinado entre las organizaciones permitió desarrollar una nueva campaña de infiltración en beneficio de los usuarios del acuífero. Asimismo, sostuvo que uno de los principales retos continúa siendo ampliar la infraestructura hidráulica para captar una mayor cantidad de agua durante las épocas de abundancia.

“Tenemos agua disponible en determinados momentos del año y debemos contar con la infraestructura necesaria para aprovecharla. Esa es la gran tarea pendiente”.

Indicó que actualmente el sistema de captación tiene una capacidad aproximada de 50 metros cúbicos por segundo, lo que limita el aprovechamiento de los caudales extraordinarios que llegan al valle.

En ese contexto, resaltó la importancia del proyecto Casablanca, una obra que además de proteger a la ciudad frente a inundaciones permitirá incrementar la infiltración de agua hacia el acuífero en la zona de Los Molinos.

“Casablanca ayudará a resolver parte del problema de la limitada capacidad de retención de agua que hoy tiene nuestra infraestructura. Será una obra estratégica para el futuro hídrico de Ica.”

Sotil informó que el proyecto ya se encuentra en su etapa final de revisión técnica y confió en que en los próximos meses obtenga su viabilidad para continuar con el proceso que permita su ejecución.

Asimismo, destacó que el proyecto cuenta con financiamiento del Gobierno Regional de Ica y que la JUASVI ha colaborado en el saneamiento físico-legal de los terrenos donde se construirán las futuras infraestructuras.

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