El tanque de combate K2 Black Panther y el vehículo blindado 8x8 K808-PE fueron presentados este viernes en la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército del Perú (FAME), ubicada en Lurigancho, Chosica. La actividad se realizó en el marco de la cooperación entre Perú y Corea del Sur y busca mostrar las capacidades que estos equipos podrían aportar al sector Defensa.

El K2 está diseñado para desplazarse por distintos tipos de terreno, identificar amenazas y responder con precisión. El K808, por su parte, permite transportar personal con protección y puede ser empleado en diferentes misiones.





¿Qué funciones cumplirán los vehículos?

Durante la presentación se explicó que ambos equipos pueden ser utilizados en operaciones vinculadas con la defensa nacional. También podrían apoyar en emergencias que requieran trasladar personal y suministros o evacuar a personas desde zonas de difícil acceso.

El K2 Black Panther es un tanque de combate preparado para operar en diferentes terrenos y responder ante amenazas. El K808-PE cuenta con ocho ruedas y está orientado al desplazamiento protegido de efectivos, además de poder adaptarse a distintas tareas.

El general en retiro Jorge Zapata Vargas, gerente general de FAME, destacó las posibilidades que ofrece la cooperación con el país asiático para ampliar las capacidades de la institución. La alianza busca generar conocimientos que permitan mejorar el soporte y mantenimiento de los equipos.

¿Cuándo se entregarán los vehículos?

La entrega de los vehículos está prevista para inicios del próximo año, aunque existe la posibilidad de que llegue antes de lo programado. Si se concreta el adelanto, las unidades podrían ser empleadas ante eventuales emergencias relacionadas con el fenómeno El Niño.

En dicho escenario, los vehículos podrían facilitar el traslado de personal y suministros hacia zonas afectadas. También podrían utilizarse para apoyar la evacuación de población en lugares donde el acceso sea complicado.

La actividad contó con la participación del ministro de Defensa, Rafael Belahunde. El titular del sector no brindó declaraciones a los medios de comunicación después de la presentación.